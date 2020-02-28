Гонка «Тур ОАЭ» отменена за два этапа до конца. У двух итальянцев обнаружен коронавирус

Организаторы веломногодневки «Тур ОАЭ» приняли решение отменить гонку за два этапа до конца после обнаружения коронавируса у представителей одной из команд, сообщает BBC.

«Два итальянских сотрудника команды, участвующей в „Туре ОАЭ“, сдали положительные тесты на коронавирус. Решение об отмене было принято для защиты всех участников гонки», — говорится в сообщении.

Все участники «Тура ОАЭ», включая британца Криса Фрума, пройдут обследование на коронавирус. После пяти этапов гонки лидировал британец Адам Йейтс.

«Жаль, что „Тур ОАЭ“ был отменён, но здоровье должно быть на первом месте. Мы ждём обследования и будем оставаться в отеле до уведомления», — сказал Фрум.

Случаи заражения коронавирусом уже зарегистрированы в 46 странах.