Закарин — про отмену «Тура ОАЭ» из-за коронавируса: приезжали в отель, взяли анализы

Российский велогонщик Ильнур Закарин сообщил, что ночью у участников гонки «Тур ОАЭ» была проверка на коронавирус.

Ранее стало известно, что организаторы веломногодневки приняли решение отменить гонку за два этапа до конца после обнаружения коронавируса у представителей одной из команд. Все участники «Тура ОАЭ», включая британца Криса Фрума, пройдут обследование на коронавирус. После пяти этапов гонки лидировал британец Адам Йейтс. Закарин занимал седьмое место в общем зачёте многодневки.

«У нас всё в порядке. В отель приезжали сотрудники, взяли анализы, завтра они будут готовы», — цитирует Закарина РИА «Новости».

Случаи заражения коронавирусом уже зарегистрированы в 46 странах. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане (Китай).