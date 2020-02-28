CAS может принять решение по делу ВАДА и РУСАДА после начала Олимпиады-2020 в Токио

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору ВАДА и РУСАДА, которое касается санкций в отношении российского спорта, могут вынести значительно позже заявленной CAS даты рассмотрения дела. Об этом информирует New York Times.
Сообщается, что за последние несколько недель суд засыпали обращениями, в частности вопросами по процедуре процесса и различными просьбами. Это сильно замедлило ход арбитражного процесса. Возможно, решение будет принято после начала Олимпиады в Токио.
Ранее стало известно об участии в слушаниях в качестве третьих сторон Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF) и ряда российских спортсменов.
Напомним, 9 декабря, было объявлено об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Причиной отстранения стали фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Предстоящие судебные разбирательства связаны с несогласием российской стороны с решением исполкома ВАДА.
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