Генеральный директор ВАДА отреагировал на решение CAS по Сунь Яну

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал информацию о дисквалификации китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Трёхкратный олимпийский чемпион разбил пробирку со своей допинг-пробой и оскорбил допинг-офицеров. Международная федерация плавания (FINA) изначально ограничилась предупреждением в отношении китайца, но ВАДА подпало апелляцию в CAS, требуя ужесточить наказание.

«ВАДА решило обжаловать первоначальное решение FINA, внимательно изучив его и сделав вывод, что некоторые моменты являются неверными в рамках Всемирного антидопингового кодекса. Сегодняшнее постановление CAS подтверждает эти опасения и является значительным результатом. Теперь нам потребуется время, чтобы полностью рассмотреть это решение.

Мы будем продолжать тщательно проверять все антидопинговые решения подписантов кодекса, чтобы убедиться, что они соответствуют кодексу, и, при необходимости, будем реализовывать наше независимое право на апелляцию», — цитирует Ниггли официальный сайт ВАДА.

Пловец Сунь Ян, разбивший пробирку со своей допинг-пробой, дисквалифицирован на 8 лет