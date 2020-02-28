Коротышкин — о дисквалификации Сунь Яна: бить пробирки и женщин — недопустимо

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года на дистанции 100 м баттерфляем Евгений Коротышкин отреагировал на дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

В начале 2019 года появилась информация о том, что трёхкратный олимпийский чемпион разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, а также оскорбил допинг-офицеров ВАДА.

«В нормах права есть понятие презумпции невиновности, когда ты невиновен, пока не доказано обратного, в спорте наоборот. Каждый должен понимать правила игры, по которым играет международное спортивное сообщество. Была проделана грязная работа, и в итоге принято справедливое решение. Всё-таки когда человек разбивает молотком пробирки и игнорирует допинг-тесты, это всё непозволительно. Много что у нас прощается, но такое нет.

Спортсмены часто бывают импульсивными, но бить пробирки и бить женщин — это недопустимо в принципе. ВАДА отработало тут хорошо свой этап. Да, много нареканий по российским спортсменам, но я считаю, дыма без огня не бывает. Если спортсмен был замечен хотя бы раз в жульничестве с допинг-пробами, то к нему должны применяться жёсткие санкции", — цитирует Коротышкина РИА «Новости».

Пловец Сунь Ян, разбивший пробирку со своей допинг-пробой, дисквалифицирован на 8 лет