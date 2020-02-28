Сборная России по регби объявила состав на матч чемпионата Европы с Румынией

Сборная России по регби назвала состав на поединок чемпионата Европы с Румынией.
Игра состоится в Краснодаре 7 марта. По разным причинам встречу пропустят Василий Артемьев, Андрей Гарбузов, Герман Давыдов, Степан Хохлов, Андрей Остриков и Роман Ходин.
К матчу с Румынией будут готовиться Тагир Гаджиев, Юрий Кушнарёв, Алексей Щербань, Василий Дорофеев, Никита Вавилин и Владимир Остроушко. После перерыва в сборную вызваны Никита Беков и Александр Будыченко.
Ранее мужская сборная России по регби одержала первую победу на чемпионате Европы, в 3-м туре обыграв команду Португалии со счётом 19:18. Встреча прошла в Калининграде, за матчем наблюдали около 11 500 болельщиков. До этого россияне на ЧЕ проиграли Бельгии (12:38) и Испании (12:31).
Запись доступна на странице Федерации регби России в «Твиттере».
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