Шляпников: нужно всем объединиться и вытаскивать ВФЛА

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Шляпников подвёл итоги выборов нового президента организации, которым стал Евгений Юрченко.

«Меня не было на конференции, так как я снял свою кандидатуру. Знаю, что самостоятельно отказались Бутов, Тарасенко и Борзаковский. Причины уже объяснили — чтобы не подводить федерацию и спортсменов, которые, надеюсь, будут участвовать в Олимпийских играх. Справедливо ли, что остался всего один кандидат? Тут только если обращаться к юристу. Рабочая группа обозначила критерии допуска. Думаю, остальные просто под них не прошли.

Юрченко выбрали большинством голосов: из 63 делегатов более 50 проголосовали за него. Это уважаемый человек. Я с ним не работал, но общался с людьми, которые с ним пересекались. Он положительный человек. Уже включился в работу, это видно. На соревнования приходил, с тренерами и спортсменами общался. Я сразу обратил на это внимание, так как предыдущий президент так не делал. Юрченко открытый человек: то с одним поговорит, то с другим. В ближайшее время ещё узнаем его программу, но я двумя руками и ногами за него!

Справится ли новое руководство? Поживём — увидим. Думаю, что мы начнём движение сейчас к восстановлению федерации. Очень много уже сделано. Заменён полностью руководящий состав. Это большой плюс, на мой взгляд. Сейчас новое руководство начнёт работать в направлении восстановления федерации. Думаю, и минспорт восстановит аккредитацию. Будут созданы комитеты, работа наладится. Я поддерживаю нового президента.

Я знаю, что материально-техническая база по регионам будет разрабатываться, реестры составляться, пройдёт инвентаризация. Перемены должны были быть ещё два года назад, но немного затянули. Теперь будем ждать заседания IAAF. Нужно объединиться и всем нашим легкоатлетическим сообществом вытаскивать федерацию. Я тоже буду делать всё, что от меня зависит. Единство — наша сила», — приводит слова Шляпникова Sport24.