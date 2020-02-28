Родионенко о пропуске этапа КМ в США из-за коронавируса: а если кто-то в самолёте чихнёт?

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко прокомментировал решение о пропуске этапа Кубка мира в Милуоки (США) в связи с эпидемией коронавируса.

«Всё, что происходит, — это жутко. Представляете, если кто-то в самолёте чихнёт, нас потом из-за этого оставят на две недели. Надо оценивать реальную ситуацию. Нам показали, что происходит в Италии, люди ходят, как будто бы ничего не случилось. Россия правильно делает, охраняет своих граждан, а мы обязаны охранять наших спортсменов. Неизвестно, что сейчас будет с Олимпийскими играми, мы должны быть готовы ко всем вариантам.

Лучше опасаться риска? Это даже не риск. Когда люди не сталкиваются с этим, они не могут оценить масштаб вируса. Паниковать не надо, наша страна делает всё ради безопасности граждан, мы должны помогать в этом, а не лезть на рожон», — сказал Родионенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.