Юрченко: хочу выстроить в ВФЛА жёсткую систему контроля за допинг-нарушениями

Новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал, на каких задачах он будет сосредоточен в первую очередь.
«Какие стоят задачи? Восстановить аккредитацию ВФЛА, провести ребрендинг, выстроить жёсткую систему контроля за отклонениями от антидопинговых правил, а затем перейти к другой программе, подразумевающей развитие лёгкой атлетики.
Я был последним из тех, кто выдвинул свою кандидатуру. Ни к министерству спорта, ни к ОКР, ни к администрации президента я не имею никакого отношения. Я являюсь независимым членом совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации.
Исторически получилось так, что все мои проекты, над которыми я работал, имели целью объединение. Сюда я прихожу как антикризисный менеджер, человек, который ставит основной задачей объединение очень сложного коллектива в лёгкой атлетике, попавший в ситуацию и несправедливости, и недофинансированности, и сложного отношения к лёгкой атлетике», — цитирует Юрченко РИА «Новости».
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