Скелетонист Третьяков стал восьмым на чемпионате мира

Олимпийский чемпион Александр Третьяков стал восьмым на чемпионате мира по скелетону, который проходит в Альтенберге (Германия). Медали разыграли хозяева трассы. Кристофер Гротхер по сумме двух попыток на 0,02 секунды опередил соотечественника Акселя Юнга, выигравшего три из четырёх заездов. Третье место занял Александер Гасснер.

Третьяков не избежал ошибок в первой и четвёртой попытках, где был только 12-м. Это и сказалось на итоговом результате.

Скелетон. Чемпионат мира. Альтенберг (Германия)

Мужчины

1. Кристофер Гротхер (Германия) – 3.44,81.

2. Аксель Юнг (Германия) – отставание 0,02.

3. Александер Гасснер (Германия) — +0,05…

8. Александр Третьяков (Россия) — +2,12.

9. Никита Трегубов (Россия) — +2.27…

13. Евгений Рукосуев (Россия) — +3,54.