Стрелки Каримова и Масленников завоевали золото в миксте на ЧЕ в Польше
Сборная России в составе Юлии Каримовой и Владимира Масленникова завоевала золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди смешанных команд на чемпионате Европы. Первенство континента проходит во Вроцлаве (Польша).
В решающей стрельбе российская команда победила сборную Венгрии со счётом 17:13. В поединке за бронзовые награды сборная Хорватии оказалась точнее команды Израиля — 16:10.
Вторая российская пара, Анастасия Галашина и Сергей Каменский, не смогла преодолеть первый квалификационный этап.
Ранее Каримова становилась чемпионкой мира 2018 года, выигрывалаЕвропейских игр в Минске. Масленников также чемпион мира – 2018, призёр Олимпийских игр 2016 года и Европейских игр — 2019.
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