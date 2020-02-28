Стрелки Каримова и Масленников завоевали золото в миксте на ЧЕ в Польше

Сборная России в составе Юлии Каримовой и Владимира Масленникова завоевала золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди смешанных команд на чемпионате Европы. Первенство континента проходит во Вроцлаве (Польша).

В решающей стрельбе российская команда победила сборную Венгрии со счётом 17:13. В поединке за бронзовые награды сборная Хорватии оказалась точнее команды Израиля — 16:10.

Вторая российская пара, Анастасия Галашина и Сергей Каменский, не смогла преодолеть первый квалификационный этап.

Ранее Каримова становилась чемпионкой мира 2018 года, выигрывалаЕвропейских игр в Минске. Масленников также чемпион мира – 2018, призёр Олимпийских игр 2016 года и Европейских игр — 2019.