Минспорт РФ рассмотрит возобновление госаккредитации ВФЛА 2 марта

2 марта в Министерстве спорта Российской Федерации состоится внеочередное заседание Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций, на которой будет рассмотрен вопрос о возобновлении госаккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба Минспорта.

Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января 2020 года на срок до 1 марта 2020 года на основании невыполнения организацией отдельных положений Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В частности, касающихся участия федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.

28 февраля новым президентом ВФЛА был избран бывший вице-губернатор Воронежской области, бизнесмен Евгений Юрченко.