Кулижников стал третьим в забеге на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

В Хамаре (Норвегия) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. В первом забеге на 500 м рекордсмен мира россиянин Павел Кулижников показал третье время, уступив канадцу Лорану Дюбри и японцу Тацуе Синаме. Руслан Мурашов был четвёртым, Виктор Муштаков — шестым.

Лучшей среди женщин на той же дистанции стала японка Михо Такаги. Россиянки Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова заняли соответственно четвёртое, пятое и седьмое места.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия

Мужчины. 500 м. Первый старт

1. Лоран Дюбри (Канада) – 34,55.

2. Тацуя Синама (Япония) – 34,58.

3. Павел Кулижников (Россия) – 34,60.

4. Руслан Мурашов (Россия) – 34,65…

6. Виктор Муштаков (Россия) – 34,83.

Женщины. 500 м. Первый старт

1. Михо Такаги (Япония) – 37,51.

2. Нао Кодаира (Япония) – 37,53.

3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,53.

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,72.

5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,77…

7. Дарья Качанова (Россия) – 37,91.