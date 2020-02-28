Кулижников стал третьим в забеге на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

В Хамаре (Норвегия) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. В первом забеге на 500 м рекордсмен мира россиянин Павел Кулижников показал третье время, уступив канадцу Лорану Дюбри и японцу Тацуе Синаме. Руслан Мурашов был четвёртым, Виктор Муштаков — шестым.
Лучшей среди женщин на той же дистанции стала японка Михо Такаги. Россиянки Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова заняли соответственно четвёртое, пятое и седьмое места.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия
Мужчины. 500 м. Первый старт
1. Лоран Дюбри (Канада) – 34,55.
2. Тацуя Синама (Япония) – 34,58.
3. Павел Кулижников (Россия) – 34,60.
4. Руслан Мурашов (Россия) – 34,65…
6. Виктор Муштаков (Россия) – 34,83.
Женщины. 500 м. Первый старт
1. Михо Такаги (Япония) – 37,51.
2. Нао Кодаира (Япония) – 37,53.
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,53.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,72.
5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,77…
7. Дарья Качанова (Россия) – 37,91.
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