Министр спорта России: лёгкая атлетика должна стать опять королевой спорта

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о первоочередных задачах нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко.

«Главное, что было достигнуто, — президент законно выбран. Надеюсь, что в самое ближайшее время он официально обратится в Международную федерацию лёгкой атлетики и до того, как будет проведён её совет, будут сделаны шаги, которые позволят выстраивать конструктивный диалог, обеспечат максимально быстрое восстановление наших спортсменов как участников международных стартов и продемонстрируют, что Россия готова участвовать и в Олимпийских играх.

Главные задачи Юрченко до проведения очередной выборной конференции, которая должна состояться после Олимпийских игр, — это восстановление статуса ВФЛА как полноправного члена World Athletics, обеспечение спортсменов правом участвовать в соревнованиях и консолидация всех сил для построения эффективной работы федерации. Это проведение соревнований, обеспечение подготовки спортсменов к этим стартам, решение вопросов, связанных с подготовкой кадров. Но главное — это кризисное управление до Олимпийских игр. Задача непростая, но надеюсь, что она будет решена не только президентом, но и совместно с президиумом. Министерство спорта готово оказывать поддержку в рамках тех компетенций, которые у нас есть. Лёгкая атлетика должна стать опять королевой спорта, которой она всегда являлась», — приводит слова Матыцина RT.