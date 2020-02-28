Пятиборки Баташова и Губадуллина стали призёрами этапа Кубка мира в Каире

Российские пятиборки завоевали две медали на первом этапе Кубка мира в Каире. Ульяна Баташова стала серебряным призёром, Гульназ Губайдуллина – бронзовым. Победу одержала британка Джоанна Мюир, на долю секунды опередившая Баташову.
Отметим, что Баташова стабильно выступила во всех видах, а Губайдуллиной особо удался конкур, в котором россиянка набрала максимальное количество баллов.
Отметим, что исход соревнований решился в лазер-ране, перед которым Баташова проигрывала лидировавшей Алисе Сотеро 10 секунд, а Губайдуллина – 21.
Современное пятиборье. Кубок мира. Первый этап. Каир, Египет
Женщины
1. Джоанна Мюир (Великобритания) – 1361.
2. Ульяна Баташова (Россия) – 1361.
3. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1349.
23. Ксения Фральцова (Россия) – 1279…
34. Аделина Ибатуллина (Россия) – 977.
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