BBC опубликовала новую часть расследования тёмного прошлого Фараха

Руководители Федерации лёгкой атлетики Великобритании (UKA) ещё в 2011 году выражали обеспокоенность тем, что группа скандально известного тренера Альберто Салазара, в которую входил четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фарах, принимала различные медицинские препараты. Об этом стало известно из новой части расследования BBC.



В 2011 году врач UKA Ноэл Поллок писал, что препараты для лечения щитовидной железы активно использовались группой Салазара. Фарах всегда отрицал, что принимал подобные препараты. Хотя ранее стало известно, что он долго скрывал от всех употребление вещества L-карнитин, но затем вынужден был это признать.



В июле 2011 года врач Джон Роджерс в переписке с коллегами сообщил, что Салазар назначил Фараху высокие дозы железа. Сотрудника UKA беспокоила «возможная перегрузка железом». Старший врач UKA в ответ на это отметил: «Это касается Мо и Альберто… Интересно, сколько ещё препаратов Салазар может везти, не ставя нас в известность». Кроме того, в 2017 году Роджерс сообщал министерству культуры, СМИ и спорта, что у него есть опасения по поводу употребления железа и различных препаратов Фарахом.



В феврале 2011 года, то есть через несколько недель после прихода Фараха в проект Салазара Nike Oregon (США), доктор Поллок написал одному из коллег-врачей: «В последнее время я получил ряд запросов от опытных спортсменов, базирующихся в лагерях США, о небольших дозах тироксина для улучшения результатов. Этого препарата нет в списке запрещённых, но я не уверен, что он принесёт какую-то пользу. И это кажется сомнительной идеей с этической точки зрения. Мне бы не хотелось быть в это вовлечённым, но понимаю, что рано или поздно меня спросят, почему мы так не делаем, а американцы делают».



Доктор Баджетт ответил: «Спасибо за предупреждение. Это повод для беспокойства. Будем держать этот вопрос под наблюдением». Поллок добавил: «Препараты для лечения щитовидной железы активно использует группа Салазара, а Мо недавно к ней присоединился. Самому Мо пока ничего не давали, но я попросил его держать меня в курсе».



Салазар недавно подчёркивал, что ни один из спортсменов в Nike Oregon не использовал препараты против духа правил.



BBC удалось также выяснить, что в 2014 году Фараху кололи несертифицированный L-карнитин. На днях UKA сообщила, что тренер Барри Фадж лично летал в Швейцарию, чтобы взять оттуда испытанную партию L-карнитина для спортсменов. Однако та партия не входила в официальный список Informed Sport (престижная программа проверки качества продуктов спортивного питания, поставщиков для индустрии спортивного питания и производственных мощностей по изготовлению пищевых добавок). После этого в UKA признали, что допустили ошибку, но отметили, что продукт в любом случае был максимально безопасным.

Фараху кололи L-карнитин. Он это скрывал, а затем сообщил, что «забыл рассказать»