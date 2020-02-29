Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ по спринтерскому многоборью
Рекордсмен мира Павел Кулижников и чемпион мира Руслан Мурашов снялись с чемпионата мира в спринтерском многоборье, который проходит в Хамаре (Норвегия).
После первого дня соревнований, после двух дистанций, Кулижников был третьим в зачёте многоборья, Мурашов занимал 11-е место. Кулижников стал третьим в первом старте на 500 м и показал шестое время на дистанции 1000 м. Мурашов показал четвёртый и 16-й результат соответственно. Причиной снятия спортсменов стало недомогание. Виктор Муштаков снялся с соревнований из-за проблем с паховыми мышцами после дистанции 500 м, где стал шестым.
Ранее в феврале на чемпионате мира на отдельных дистанциях Кулижников побил рекорд мира на дистанции 1000 м, выступая с травмой.
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