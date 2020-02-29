Фаткулина — третья после первого дня ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ольга Фаткулина занимает третье место после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье, который проходит в Хамаре (Норвегия).Фаткулина, набравшая по сумме двух дистанций 75,295 балла, уступает японкам Михо Такаги (74,385) и Нао Кодайре (75,250). Четвёртую позицию занимает Ангелина Голикова (75,490). Дарья Качанова — 11-я (75,950).
На дистанции 1000 м Фаткулина показала шестой результат, Голикова – седьмой, Качанова – 13-й. Лучшей с рекордом катка была Такаги.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия
Женщины. 1000 м
1. Михо Такаги (Япония) – 1.13,75.
2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.14,54.
3. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,59…
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,15.
7. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,44…
13. Дарья Качанова (Россия) – 1.16,08.
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