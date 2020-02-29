Войнова завоевала серебро ЧМ по велотреку в индивидуальном спринте

Призёр Олимпийских игр россиянка Анастасия Войнова завоевала серебро чемпионата мира по велоспорту на треке в индивидуальном спринте. Соревнования проходят в Берлине (Германия). В финале Войнова уступила немке Эмме Хинце.

В мужской гонке по очкам на 40 км чемпионом мира стал новозеландец Корбин Стронг. Россиянин Виктор Манаков занял пятое место. В индивидуальном преследовании первенствовал итальянец Филиппо Ганна, Александр Евтушенко показал 11-й результат.



Велотрек. Чемпионат мира. Берлин, Германия

Женщины. Индивидуальный спринт

1. Эмма Хинце (Германия).

2. Анастасия Войнова (Россия).

3. Ли Вай Чже (Гонконг)…

23. Дарья Шмелёва (Россия)…

32. Екатерина Роговая (Россия).

Мужчины. Гонка по очкам. 40 км

1. Корбин Стронг (Новая Зеландия) – 58.

2. Себастьян Мора Ведри (Испания) – 40.

3. Рой Эфтинг (Нидерланды) – 36…

5. Виктор Манаков (Россия) – 29.

Индивидуальная гонка преследования

1. Филиппо Ганна (Италия) – 4.03,875.

2. Эштон Ламби (США) – 4.08,048.

3. Корентин Эрмено (Франция) – 4.09,921…

11. Александр Евтушенко (Россия) – 4.15,728.