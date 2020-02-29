Путин поздравил Крутских с исторической победой на чемпионате мира по парусному спорту
Президент РФ Владимир Путин поздравил Даниила Крутских, завоевавшего первое в истории России золото чемпионата мира по парусному спорту в классе «лазер-радиал».
«Завоёванное Вами золото имеет особую ценность, ведь оно стало первым в классе „лазер-радиал“ за всю историю выступлений нашей национальной сборной», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.
Второе место на соревнованиях в Австралии занял австралиец Майкл Комптон. Тройку призёров замкнул представитель Словении Ник Плетикос.
Ранее лучшим достижением россиян на чемпионатах мира в этой дисциплине было серебро Андрея Кирилюка в 1996 году.
19-летний Крутских — двукратный чемпион Европы среди юниоров, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира.
Крутских принёс России 1-е в истории золото ЧМ по парусному спорту в классе «лазер-радиал»
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