Путин поздравил Крутских с исторической победой на чемпионате мира по парусному спорту

Президент РФ Владимир Путин поздравил Даниила Крутских, завоевавшего первое в истории России золото чемпионата мира по парусному спорту в классе «лазер-радиал».

«Завоёванное Вами золото имеет особую ценность, ведь оно стало первым в классе „лазер-радиал“ за всю историю выступлений нашей национальной сборной», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

Второе место на соревнованиях в Австралии занял австралиец Майкл Комптон. Тройку призёров замкнул представитель Словении Ник Плетикос.

Ранее лучшим достижением россиян на чемпионатах мира в этой дисциплине было серебро Андрея Кирилюка в 1996 году.

19-летний Крутских — двукратный чемпион Европы среди юниоров, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира.