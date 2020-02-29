Непряева стала шестой в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти. Йохауг одержала победу

На этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) победу в женской индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем одержала норвежка Терезе Йохауг. Серебро завоевала шведка Эбба Андерсон. Призовую тройку замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая заняла шестое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Женщины. 10 км, классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.53,3

2. Эбба Андерсон (Швеция) — +3,4

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +11,8...

6. Наталья Непряева (Россия) — +31,2...

17. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.20,7…

20. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.30,9…

26. Лидия Дуркина (Россия) — +2.08,7…

30. Анна Нечаевская (Россия) — +2.16,9…

38. Анна Жеребятьева (Россия) — +2.44,3.