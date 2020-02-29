Большунов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Не приму участия в завтрашней эстафете», — цитирует Большунова РИА «Новости».

Большунов занял второе место в мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем. Победу одержал финн Ийво Нисканен. Призовую тройку замкнул представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Четвёртый результат показал российский лыжник Илья Семиков.

Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира. На втором месте — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. 15 км, классический стиль



1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 32.15,5

2. Александр Большунов (Россия) — +10,1

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +28,8

4. Илья Семиков (Россия) — +38,8…

8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +54,7.