Большунов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
«Не приму участия в завтрашней эстафете», — цитирует Большунова РИА «Новости».
Большунов занял второе место в мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем. Победу одержал финн Ийво Нисканен. Призовую тройку замкнул представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Четвёртый результат показал российский лыжник Илья Семиков.
Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира. На втором месте — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. 15 км, классический стиль
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 32.15,5
2. Александр Большунов (Россия) — +10,1
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +28,8
4. Илья Семиков (Россия) — +38,8…
8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +54,7.
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