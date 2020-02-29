Большунов: после финиша «Ски Тура» порвал майку специально для норвежского телеканала

Лидер Кубка мира российский лыжник Александр Большунов рассказал о чувствах и эмоциях во время заключительной гонки «Ски Тура», в ходе которой из-за ошибки в подготовке лыж он проиграл многодневку, уступив соперникам порядка четырёх минут.
«Очень много мыслей было. Был ли зол и расстроен? Очень сильно. После гонки ничего не говорил, так как всё высказал во время гонки на каждом круге. Чего только ни говорил. Во-первых, говорил «спасибо» за такие лыжи.
Насколько велика ошибка в решении бежать на лыжах с мазью? Большая ошибка. На первом подъёме понял, что гонка уже проиграна. Единственно верным решением было вернуться и поменять лыжи сразу же.
Каково было наблюдать проезжающую мимо толпу? Очень печально. Они были очень радостными, когда меня обгоняли. Видел их сияющие улыбки, особенно у Иверсена. Даже не успел ничего сказать. Они очень быстро меня проехали.
Иверсена вывели из состава на Лахти? Даже не смотрел, кто у норвежцев бежит. Думаю, он просто наказан за то, что не дал Клебо обогнать себя в Тронхейме. Побеждать в Норвегии всегда круто. Было бы большим достижением выиграть там, но погода преподнесла сюрприз, поэтому не получилось.
Выбросил лыжи и порвал майку после финиша «Ски Тура»? Сделал это специально для норвежского телеканала NRK. А если серьёзно? Да хотел их аккуратно положить. Думал, кто-то поймает лыжи. Но получилось совсем неаккуратно. А номер просто захотелось быстро снять.
Самое большое разочарование в карьере та гонка? Думаю, да. Самый большой залёт получился», — приводит слова Большунова Sport24.
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