Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 465 очков

Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 465 очков
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, после индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти увеличил своё преимущество над идущим вторым норвежцем Йоханнесом Клебо до 465 очков. Большунов показал второе время, уступив финну Ийво Нисканену, а Клебо стал восьмым. Это 48 очков разницы. Третье место сохраняет победитель «Ски Тура» Пол Голберг.

В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 31 гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 2028.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1563.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 1238…
8. Сергей Устюгов (Россия) – 896…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.

Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».

Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020