Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 465 очков

Лидер Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, после индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти увеличил своё преимущество над идущим вторым норвежцем Йоханнесом Клебо до 465 очков. Большунов показал второе время, уступив финну Ийво Нисканену, а Клебо стал восьмым. Это 48 очков разницы. Третье место сохраняет победитель «Ски Тура» Пол Голберг.
В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 31 гонки
1. Александр Большунов (Россия) – 2028.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1563.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 1238…
8. Сергей Устюгов (Россия) – 896…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.
Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».
- 29 февраля 2020
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34
-
13:56
-
10:56
-
00:44
-
00:33
-
00:15
-
00:06
- 28 февраля 2020
-
23:46
-
22:39
-
21:58
-
21:41
-
21:25
-
21:14
-
20:36
-
19:10
-
18:19
-
16:51
-
16:42
-
16:24
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
14:48
-
14:07
-
13:59
-
13:43
-
13:26
-
13:18