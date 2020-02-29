Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 465 очков

Лидер Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, после индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти увеличил своё преимущество над идущим вторым норвежцем Йоханнесом Клебо до 465 очков. Большунов показал второе время, уступив финну Ийво Нисканену, а Клебо стал восьмым. Это 48 очков разницы. Третье место сохраняет победитель «Ски Тура» Пол Голберг.

В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

После 31 гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 2028.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1563.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1238…

8. Сергей Устюгов (Россия) – 896…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.

Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».