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Лыжница Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира

Лыжница Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянка Наталья Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира после индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти. Лидирует норвежка Терезе Йохауг, второе место занимает её соотечественница Хейди Венг.

Непряева потеряла вторую позицию в Кубке мира, не сумев из-за болезни завершить «Ски Тур». В Лахти Наталья стала шестой, опередив на одну позицию Венг. Очередную победу одержала Йохауг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 31 гонки

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 2368.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1647.
3. Наталья Непряева (Россия) – 1300.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1231.
5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1110.
6. Джессика Диггинс (США) – 1074.

Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».

Непряева стала шестой в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти. Йохауг одержала победу
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