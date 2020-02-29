Лыжница Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира

Россиянка Наталья Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира после индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти. Лидирует норвежка Терезе Йохауг, второе место занимает её соотечественница Хейди Венг.
Непряева потеряла вторую позицию в Кубке мира, не сумев из-за болезни завершить «Ски Тур». В Лахти Наталья стала шестой, опередив на одну позицию Венг. Очередную победу одержала Йохауг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 31 гонки
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 2368.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1647.
3. Наталья Непряева (Россия) – 1300.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1231.
5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1110.
6. Джессика Диггинс (США) – 1074.
Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».
- 29 февраля 2020
-
19:55
-
19:31
-
19:17
-
18:57
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34
-
13:56
-
10:56
-
00:44
-
00:33
-
00:15
-
00:06
- 28 февраля 2020
-
23:46
-
22:39
-
21:58
-
21:41
-
21:25
-
21:14
-
20:36
-
19:10
-
18:19
-
16:51
-
16:42
-
16:24
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
14:48
-
14:07