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Большунов: рано пока говорить про отрыв от Клебо в общем зачёте

Большунов: рано пока говорить про отрыв от Клебо в общем зачёте
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер общего зачёта Кубка мира, российский лыжник Александр Большунов, прокомментировал второй результат в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Большунов уступил 10 секунд финну Ийво Нисканену.

«Не совсем доволен гонкой. Второе место всё-таки. Но рад, что после последней гонки, которая сложилась неудачно, снова могу сражаться и биться всерьёз.

Отрыв от Клебо в общем зачёте? Я на это сейчас не обращаю внимания, пока рано говорить про отрыв.

Как работали сегодня лыжи? Хорошо, но в конце стали немного хуже. С этим связываю проигрыш Ийво.

Хотел ли догнать Клебо, который стартовал в минуте от меня? Нет, мысли были только о Нисканене, так как он вёл эту гонку, я с ним соперничал. Тактика была догнать Ийво и работать с ним, но не вышло. Третий круг получился сложным, я ехал один», — приводит слова Большунова Eurosport.ru.

После серебра в Лахти отрыв Большуова от Клебо в общем зачёте Кубка мира увеличился до 465 очков.

Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 465 очков
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