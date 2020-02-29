Сидорова показала лучший результат зимнего сезона в мире в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов одержали победу на всероссийском Фестивале прыжков с шестом, который проходил на Малой спортивной арене «Лужники».

Действующая чемпионка мира показала лучший результат сезона в мире, со второй попытки преодолев планку на высоте 4,95 метра. Это личный рекорд спортсменки в закрытых помещениях. Затем Сидорова подняла планку на высоту 5 метров, но преодолеть её не смогла. Зимний рекорд мира (5,02 м) принадлежит американке Дженнифер Сур.

Напомним, предыдущий личный рекорд Сидорова установила 25 февраля на чемпионате России, взяв высоту 4,92 м.

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Моргунов первенствовал среди мужчин, показав с третьей попытки результат 5,70 м.