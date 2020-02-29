Саночница Иванова — о поражении в Кубке мира: расстроена, но это спорт
Российская саночница Татьяна Иванова подвела итоги кубкового сезона. В борьбе за «Большой хрустальный глобус» Иванова уступила 8 очков немке Юлии Таубитц. Борьба за трофей велась до последнего этапа соревнований. Таубитц стала второй в финале Кубка мира в Кёнигзее, а Иванова — только шестой.
«Мой серебряный глобус. В нём все мои победы и поражения. Взлёты и падения. Слёзы и улыбки.
Да, я расстроена. Но это спорт. Хочу сказать спасибо нашим тренерам. Без вас я никуда. Спасибо болельщикам за всю вашу любовь. Спасибо девочкам за борьбу, за дружбу. Мальчикам — за поддержку. Я буду скучать по всем. Ваша Т. Иванова», — написала саночница на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Татьяны Ивановой в «инстаграме».
Саночница Иванова стала второй в общем зачёте Кубка мира, Демченко — третьей
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