Саночница Иванова — о поражении в Кубке мира: расстроена, но это спорт

Российская саночница Татьяна Иванова подвела итоги кубкового сезона. В борьбе за «Большой хрустальный глобус» Иванова уступила 8 очков немке Юлии Таубитц. Борьба за трофей велась до последнего этапа соревнований. Таубитц стала второй в финале Кубка мира в Кёнигзее, а Иванова — только шестой.

«Мой серебряный глобус. В нём все мои победы и поражения. Взлёты и падения. Слёзы и улыбки.

Да, я расстроена. Но это спорт. Хочу сказать спасибо нашим тренерам. Без вас я никуда. Спасибо болельщикам за всю вашу любовь. Спасибо девочкам за борьбу, за дружбу. Мальчикам — за поддержку. Я буду скучать по всем. Ваша Т. Иванова», — написала саночница на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Татьяны Ивановой в «инстаграме».