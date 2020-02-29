Йохауг и Эстберг устроили генеральную уборку в отеле в Лахти

Сборная Норвегии по лыжным гонкам для проживания во время этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) выбрала апарт-отель в центре города рядом со стадионом, хотя могла поселиться в роскошных апартаментах в 20 минутах езды от места соревнований.

Чтобы создать уют в номерах, норвежским лыжницам Терезе Йохауг и Ингвильд Флугстад Эстберг пришлось начать с генеральной уборки.

«Вот и верьте теперь, что норвежцы живут только в роскошных отелях. На этот раз нам попался другой вариант. У нас с Ингвильд была домашняя уборка, мыли полы и окна. И полотенца после этого не сияли белизной», — приводит слова Йохауг NRK.

Вторит подругам по команде и Хейди Венг: «Я хорошо выспалась. Но в номере грязновато, так что пришлось немного убраться после тренировки».

«Национальная команда сейчас живёт очень близко от стадиона, это много значит для материально-технического обеспечения всех участников, включая всю систему поддержки. Да, девушкам пришлось убраться, но в целом мы очень довольны. Я на сто процентов уверен, что это лучший выбор», — считает тренер Эйрик Мюр Носсум.