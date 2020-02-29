Йохауг и Эстберг устроили генеральную уборку в отеле в Лахти

Сборная Норвегии по лыжным гонкам для проживания во время этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) выбрала апарт-отель в центре города рядом со стадионом, хотя могла поселиться в роскошных апартаментах в 20 минутах езды от места соревнований.
Чтобы создать уют в номерах, норвежским лыжницам Терезе Йохауг и Ингвильд Флугстад Эстберг пришлось начать с генеральной уборки.
«Вот и верьте теперь, что норвежцы живут только в роскошных отелях. На этот раз нам попался другой вариант. У нас с Ингвильд была домашняя уборка, мыли полы и окна. И полотенца после этого не сияли белизной», — приводит слова Йохауг NRK.
Вторит подругам по команде и Хейди Венг: «Я хорошо выспалась. Но в номере грязновато, так что пришлось немного убраться после тренировки».
«Национальная команда сейчас живёт очень близко от стадиона, это много значит для материально-технического обеспечения всех участников, включая всю систему поддержки. Да, девушкам пришлось убраться, но в целом мы очень довольны. Я на сто процентов уверен, что это лучший выбор», — считает тренер Эйрик Мюр Носсум.
- 29 февраля 2020
-
23:20
-
23:00
-
22:31
-
21:44
-
21:21
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:31
-
19:17
-
18:57
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34
-
13:56
-
10:56
-
00:44
-
00:33
-
00:15
-
00:06
- 28 февраля 2020
-
23:46
-
22:39
-
21:58
-
21:41
-
21:25
-
21:14
-
20:36
-
19:10
-
18:19
-
16:51