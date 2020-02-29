ISU: ЧМ-2020 по шорт-треку пройдёт не ранее октября, остальные турниры — по графику

Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года пройдёт не раньше середины октября. Проведение турнира было запланировано в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, но из-за вспышки коронавирусной инфекции все соревнования в корейской столице 26 февраля были отменены местными властями.
«ISU оценил ситуацию и пришёл к выводу, что с учётом нынешних неопределённых событий, связанных с коронавирусом, перенос турнира в рамках текущего сезона не может быть разумно рассмотрен, даже если сезон будет продлён на несколько недель. В течение ближайших недель ISU в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата позднее в этом году, но в любом случае не ранее середины октября 2020 года.
Все остальные соревнования сезона-2019/2020 будут проведены по запланированному графику. ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти", — говорится в заявлении пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU).
- 29 февраля 2020
-
23:20
-
23:00
-
22:31
-
21:44
-
21:21
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:31
-
19:17
-
18:57
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34
-
13:56
-
10:56
-
00:44
-
00:33
-
00:15
-
00:06
- 28 февраля 2020
-
23:46
-
22:39
-
21:58
-
21:41
-
21:25
-
21:14
-
20:36
-
19:10
-
18:19
-
16:51