ISU: ЧМ-2020 по шорт-треку пройдёт не ранее октября, остальные турниры — по графику

Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года пройдёт не раньше середины октября. Проведение турнира было запланировано в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, но из-за вспышки коронавирусной инфекции все соревнования в корейской столице 26 февраля были отменены местными властями.

«ISU оценил ситуацию и пришёл к выводу, что с учётом нынешних неопределённых событий, связанных с коронавирусом, перенос турнира в рамках текущего сезона не может быть разумно рассмотрен, даже если сезон будет продлён на несколько недель. В течение ближайших недель ISU в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата позднее в этом году, но в любом случае не ранее середины октября 2020 года.

Все остальные соревнования сезона-2019/2020 будут проведены по запланированному графику. ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти", — говорится в заявлении пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU).