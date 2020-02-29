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«Художница» Арина Аверина первенствовала в многоборье на этапе Гран-при в Тарту

«Художница» Арина Аверина первенствовала в многоборье на этапе Гран-при в Тарту
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские спортсменки заняли весь пьедестал почёта в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Тарту (Эстония).

Золото завоевала Арина Аверина, серебряным призёром стала Лала Крамаренко, бронза досталась Екатерине Селезнёвой.

Отметим, что Аверина получила лучшие оценки дня за упражнения с обручем, булавами и лентой, Селезнёвой не было равных в упражнении с мячом.

Медали в отдельных видах программы гимнастки разыграют 1 марта.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Тарту, Эстония
Индивидуальное многоборье

1. Арина Аверина (Россия) – 97,350.
2. Лала Крамаренко (Россия) – 94,850.
3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 90.200.
4. Дарья Трубникова (Россия) – 89,750…
6. Мария Победушкина (Россия) – 84,150.

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