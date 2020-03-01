Журова: неправильно быть кровожадными и желать отмены Олимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о возможной отмене Олимпийских игр — 2020 в Токио. По её словам, неправильно считать такой вариант развития событий выгодным сборной России, которую могут не допустить к соревнованиям под своим флагом и гимном.



«Быть кровожадными, желать отмены Олимпиады — это неправильно. Да и нас пока ещё не лишили ни флага, ни гимна, потому что продолжаются суды и пока не известно, какими будут окончательные результаты. Возможно, всплеск заражений коронавирусом к лету угаснет и отменять Игры никто не станет. Ещё есть вариант, что Олимпиаду перенесут, скажем, на год, что в сложившихся условиях вполне приемлемо. При этом не считаю, что эти соревнования должны переехать в какой-то другой город, другую страну.



Могут ли россияне свободно готовиться к Олимпиаде? Всё должно быть, как было. Ничего не должно меняться. Надеюсь, все эти скандалы наконец-то закончатся и мы будем выступать под своим флагом. И ещё — спортивные суды мы обязательно выиграем», — приводят слова Журовой «АиФ-Петербург».