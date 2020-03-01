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Трусова показала подарки от болельщиков

Трусова показала подарки от болельщиков
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова получила подарки от болельщиков.

«Это было очень приятно и неожиданно!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографии и видео.

Поклонницы встретили фигуристку в ледовом дворце «Хрустальный» и вручили ей букеты, воздушные шарики и коробки с сюрпризами. Ей также пожелали удачи на предстоящем чемпионате мира.

Трусова отобралась на чемпионат мира, который пройдёт в марте в Монреале (Канада). Это будет первое мировое первенство в карьере фигуристки. Александре принадлежит рекорд мира в произвольной программе (166,62).

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