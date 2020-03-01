Тарасова: мне даже жаль Роднину, ведь именно со мной она стала великой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как относится к трёхкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.
«Ученики меня никогда не обижали. Что касается Родниной, мне даже жаль Иру, когда я её слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой.
Я забирала из роддома её ребенка, находила для неё музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернётся и снова будет выигрывать. Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться? Не хочу даже думать об этом.
К тому же я никогда не рассчитывала на благодарность. В тот год, когда Роднина стала у меня чемпионкой мира, в танцах победили Ира Моисеева и Андрей Миненков – пара, которую я растила много лет. Их победа была для меня в тысячу раз важнее», — приводятся слова Тарасовой в блоге журналиста Елены Вайцеховской.
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