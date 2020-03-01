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Тарасова: не считаю критику в свой адрес справедливой, а Загитову ничем и никак не обижала

Тарасова: не считаю критику в свой адрес справедливой, а Загитову ничем и никак не обижала
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как относится к негативным сообщениям в свой адрес.

«Почти не читаю их. Не считаю, что они справедливы. Если я о чём-то говорю, всегда подчеркиваю, что высказываю своё личное мнение. В конце концов меня посадили перед микрофоном именно для этого, а не для того, чтобы я пела хором. И мне кажется, что на своё личное мнение я точно имею право.

Помните, сколько негатива вызвали мои слова о Загитовой? А я ведь ничем и никак её не обижала, более того, сказала, что очень горжусь результатами Алины. И что мне очень жалко, что жизнь такой спортсменки измеряется всего тремя программами. Это действительно очень жалко, и я всегда буду на этой своей позиции настаивать. Чем дольше фигурист катается, тем лучше его знают, тем больше любят, сильнее переживают. Так устроен мир», — приводятся слова Тарасовой в блоге журналиста Елены Вайцеховской.

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