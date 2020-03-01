Саночник Репилов во второй раз в карьере выиграл общий зачёт Кубка мира

Российский саночник Роман Репилов стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020. Итоговую победу Репилову принесло удачное выступление на заключительном этапе Кубка мира, который проходил в Кёнигзее (Германия), где российский саночник показал третий результат.

В общем зачёте Репилов набрал 765 очков, опередив итальянца Доминика Фишналлера, у которого 749 баллов. Третьим стал ещё один россиянин — Семён Павличенко, набравший 741 балл. Он показал лучше время на последнем этапе.

23-летний Репилов уже во второй раз в карьере выиграл общий зачёт Кубка мира. Ранее он становился победителем в сезоне-2016/2017.

Санный спорт. Мужчины. Кубок мира. Общий зачёт

1. Роман Репилов (Россия) — 765

2. Доминик Фишналлер (Италия) — 749

3. Семён Павличенко (Россия) — 741