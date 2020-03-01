Демченко: Репилов по праву стал обладателем Кубка мира, он выдержал, не дрогнул

Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал успешное выступление россиянина Романа Репилова в нынешнем сезоне. Российский саночник выиграл общий зачёт Кубка мира. Итоговую победу Репилову принесло удачное выступление на заключительном этапе Кубка мира, который проходил в Кёнигзее (Германия). Там российский саночник показал третий результат.
«Всё прошло хорошо. Семён — молодец, выдержал, не дрогнул. Два заезда положил в одну калитку, это очень хороший результат. Роман во втором заезде превзошел все ожидания, уверенно завершил гонку и по праву стал обладателем Кубка мира», — цитирует Демченко РИА «Новости».
В общем зачёте Репилов набрал 765 очков, опередив итальянца Доминика Фишналлера, у которого 749 баллов. Третьим стал ещё один россиянин — Семён Павличенко, набравший 741 балл.
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