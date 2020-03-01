Дуэт Евдокимова и Базин, выступавший в танцах на льду, распался

Распался танцевальный дуэт из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин. Об этом сообщили сами фигуристы.

«Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь, так будет и дальше, но уже не на льду.

Это были и взлёты, и падения, ругань и слезы, но это было очень круто! Спасибо, Софья Евдокимова, за всё, спасибо, что терпела меня. Спасибо всей нашей большой команде за проделанную работу с нами, с самого детства. Мы выжали всё, что могли и даже больше. А самое главное — дали надежду спортсменам из областей, что, даже катаясь у себя дома, можно поехать на главные старты. Славная была охота, ну а тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются.

Мой ледовый путь продолжается. И огромное спасибо всем, кто за нас болел, вас было мало, но вы самые лучшие! Поддержка — это очень важно», — написал Базин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Егора Базина.

«Многому свойственно заканчиваться. Спасибо Большое дорогие ребята, что поддерживали нас на протяжении долгих лет. Тебе я буду благодарна всегда, за все. «И после стольких лет? Всегда», — написала на своей странице в «Инстаграме» Евдокимова.

Фото доступно в «инстаграме» Софьи Евдокимовой.

В «сториз» Софья объяснила причину распада дуэта: «У меня была операция на спине. Сейчас всё хорошо, я восстанавливаюсь. Егор продолжает свой спортивный путь, но, увы, уже не со мной. Я же пока не знаю, вернусь в большой спорт или нет».

Евдокимова и Базин — двукратные серебряные призёры Универсиад (2017, 2019). В сезоне 2018/2019 стали бронзовыми призёрами чемпионата России и представляли страну на крупнейших соревнованиях.