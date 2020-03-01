Жамбалова — о финише эстафеты: возникала капелька веры, что будем с бронзой

Российская лыжница Алиса Жамбалова подвела итоги эстафеты на этапе Кубке мира в Лахти. Женская сборная России заняла четвёртое место. На финише Яна Кирпиченко всего 0,1 секунды уступила опытной шведке Мае Дальквист.

«Тяжёлая погода, долго думала, на каких лыжах бежать. Все соперники сильные, у всех ровные составы, а мы такой командой бежим первый раз. Каждый хорошо отработал свой этап. Думаю, что каждая из нас выглядела по максимуму.

У нас хорошо сработали сервисмены, невероятно, что Катя Смирнова отыграла столько на третьем этапе. К сожалению, Яна Кирпиченко на финише сражалась с сильнейшей шведкой. Мы ожидали, что соперница выдаст мощный финиш. У нас практически не было шансов.

Но как финишировала Яна! Было красиво, шла борьба. Мы были в напряжении до самого конца. Даже возникала капелька веры, что мы будем с бронзой, что было бы для нас чудом. Но и четвёртое место — отличный результат, мы бежали новым составом, не знали, кто что может выдать», — приводит слова Жамбаловой Sport24.