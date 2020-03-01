Конькобежец Трофимов стал пятым на ЧМ в классическом многоборье

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял пятое место на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходил в Хамаре (Норвегия). По итогам четырёх дистанций (500 м, 5000 м, 1500 м, 10 000 м) россиянин набрал 150,145 очка. Отметим, что на заключительной дистанции 10 000 м Трофимов с личным рекордом (13.10,47) занял третье место.

Чемпионом мира в классическом многоборье стал голландец Патрик Руст. Серебро завоевал норвежец Сверре Лунде Педерсен. Бронзу — японец Сейтаро Итинохе.

Россияне Данил Беляев и Руслан Захаров не отобрались в восьмёрку сильнейших по итогам трёх дистанций и заняли 15-е и 17-е места.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар (Норвегия), 1 марта

Мужчины. 1500 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 1.44,41.

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 1.45,02.

3. Сейтаро Итинохе (Япония) – 1.45,85…

5. Даниил Беляев (Россия) – 1.46,09…

9. Сергей Трофимов (Россия) – 1.46,28…

15. Руслан Захаров (Россия) – 1.48,40.

10 000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 13.02,45.

2. Сейтаро Итинохе (Япония) – 13.07,88.

3. Сергей Трофимов (Россия) – 13.10,47.

Классическое многоборье. Итоговый зачёт

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 147,880.

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 149,277.

3. Сейтаро Итинохе (Япония) – 149,310…

5. Сергей Трофимов (Россия) – 150,144…

15. Даниил Беляев (Россия) – 112,107…

17. Руслан Захаров (Россия) – 112,615.