Конькобежец Трофимов стал пятым на ЧМ в классическом многоборье

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял пятое место на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходил в Хамаре (Норвегия). По итогам четырёх дистанций (500 м, 5000 м, 1500 м, 10 000 м) россиянин набрал 150,145 очка. Отметим, что на заключительной дистанции 10 000 м Трофимов с личным рекордом (13.10,47) занял третье место.
Чемпионом мира в классическом многоборье стал голландец Патрик Руст. Серебро завоевал норвежец Сверре Лунде Педерсен. Бронзу — японец Сейтаро Итинохе.
Россияне Данил Беляев и Руслан Захаров не отобрались в восьмёрку сильнейших по итогам трёх дистанций и заняли 15-е и 17-е места.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар (Норвегия), 1 марта
Мужчины. 1500 м
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 1.44,41.
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 1.45,02.
3. Сейтаро Итинохе (Япония) – 1.45,85…
5. Даниил Беляев (Россия) – 1.46,09…
9. Сергей Трофимов (Россия) – 1.46,28…
15. Руслан Захаров (Россия) – 1.48,40.
10 000 м
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 13.02,45.
2. Сейтаро Итинохе (Япония) – 13.07,88.
3. Сергей Трофимов (Россия) – 13.10,47.
Классическое многоборье. Итоговый зачёт
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 147,880.
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 149,277.
3. Сейтаро Итинохе (Япония) – 149,310…
5. Сергей Трофимов (Россия) – 150,144…
15. Даниил Беляев (Россия) – 112,107…
17. Руслан Захаров (Россия) – 112,615.
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