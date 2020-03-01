Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клебо принёс Норвегии победу в эстафете на этапе КМ в Лахти в сломанном ботинке

Клебо принёс Норвегии победу в эстафете на этапе КМ в Лахти в сломанном ботинке
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо рассказал, что не понял, по каким причинам российские лыжники не пытались обогнать его на заключительном этапе эстафеты Кубка мира в Лахти. При этом никто, кроме самого Клебо, не знал, что крепёжный винт на одном из его ботинок ослаблен.

«Я не знаю, что случилось, но думаю, что споткнулся обо что-то, когда бежал на стадион. Я наткнулся на что-то, чем ослабил винт. Не чувствовал поддержки лодыжки внутри, когда стартовал. И очень волновался в ходе этапа. Не смел ничего сказать, пока не закончил. Всё обошлось.

В ходе гонки это стало навязчивой мыслью. Приходилось постоянно смотреть на ботинок, чтобы он не съехал или не погнулся.

На последнем круге я недоумевал, почему никто из русских не выходит вперёд, не идёт в отрыв. С одной стороны, да, конечно, идёт снег, но, с другой, когда мы вместе подошли к стадиону, было уже бесполезно убегать на 100 метров, этого было уже недостаточно», — приводит слова Клебо NRK.

Хитрость Норвегии оставила Россию без серебра лыжной эстафеты. Клебо всё просчитал?
Норвежский лыжник помог сопернику обогнать сборную России. После финиша он светился от счастья.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020