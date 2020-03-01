Клебо принёс Норвегии победу в эстафете на этапе КМ в Лахти в сломанном ботинке

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо рассказал, что не понял, по каким причинам российские лыжники не пытались обогнать его на заключительном этапе эстафеты Кубка мира в Лахти. При этом никто, кроме самого Клебо, не знал, что крепёжный винт на одном из его ботинок ослаблен.

«Я не знаю, что случилось, но думаю, что споткнулся обо что-то, когда бежал на стадион. Я наткнулся на что-то, чем ослабил винт. Не чувствовал поддержки лодыжки внутри, когда стартовал. И очень волновался в ходе этапа. Не смел ничего сказать, пока не закончил. Всё обошлось.

В ходе гонки это стало навязчивой мыслью. Приходилось постоянно смотреть на ботинок, чтобы он не съехал или не погнулся.

На последнем круге я недоумевал, почему никто из русских не выходит вперёд, не идёт в отрыв. С одной стороны, да, конечно, идёт снег, но, с другой, когда мы вместе подошли к стадиону, было уже бесполезно убегать на 100 метров, этого было уже недостаточно», — приводит слова Клебо NRK.