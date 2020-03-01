«Весна… ура!» Загитова опубликовала фото в топе на фоне водоёма
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в первый день весны опубликовала солнечные фотографии. Фигуристка в лёгкой жёлтой куртке, накинутой на топ, позирует на фоне водоёма.
«Весна… ура», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #весна, #солнце, #хорошеенастроение.
Фото доступно в «Инстаграме» Алины Загитовой
17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, после финала Гран-при объявив, что берёт паузу в карьере.
Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Пока Загитова выступает в различных шоу. В феврале она принимала участие в шоу Art on Ice в Швейцарии, а 29 марта выйдет на лёд в показательных выступлениях сборной России «Россия, вперёд».
«В глазах Алины я прочитала мольбу: «Помогите!». Тутберидзе не собирается щадить Загитову
Загитова принесла своему тренеру все возможные победы. Благодарность Тутберидзе выглядит странно.
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