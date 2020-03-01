Арина Аверина завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при в Тарту

Россиянка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой второго этапа Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в Тарту (Эстония). Вслед за победой в многоборье Арина первенствовала во всех отдельных упражнениях — с лентой, булавами, мячом и обручем. Лала Крамаренко была второй с лентой и булавами, Екатерина Селезнёва – второй с мячом.
Гимнастика художественная. Гран-при. Второй этап. Тарту, Эстония
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) – 25,050.
2. Катерина Галкина (Беларусь) – 22,450.
3. Татьяна Воложанина (Болгария) – 21,350…
6. Лала Крамаренко (Россия) – 20,950.
Мяч
1. Арина Аверина (Россия) – 25,450.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 23,000.
3. Кристина Пограничная (Украина) – 22,600.
Булавы
1. Арина Аверина (Россия) – 25,800.
2. Лала Крамаренко (Россия) – 23,000.
3. Влада Никольченко (Украина) – 22,300.
Лента
1. Арина Аверина (Россия) – 23,100.
2. Лала Крамаренко (Россия) – 20,550.
3. Татьяна Воложанина (Болгария) – 20,500.
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