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Арина Аверина завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при в Тарту

Арина Аверина завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при в Тарту
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой второго этапа Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в Тарту (Эстония). Вслед за победой в многоборье Арина первенствовала во всех отдельных упражнениях — с лентой, булавами, мячом и обручем. Лала Крамаренко была второй с лентой и булавами, Екатерина Селезнёва – второй с мячом.

Гимнастика художественная. Гран-при. Второй этап. Тарту, Эстония
Обруч

1. Арина Аверина (Россия) – 25,050.
2. Катерина Галкина (Беларусь) – 22,450.
3. Татьяна Воложанина (Болгария) – 21,350…
6. Лала Крамаренко (Россия) – 20,950.

Мяч

1. Арина Аверина (Россия) – 25,450.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 23,000.
3. Кристина Пограничная (Украина) – 22,600.

Булавы

1. Арина Аверина (Россия) – 25,800.
2. Лала Крамаренко (Россия) – 23,000.
3. Влада Никольченко (Украина) – 22,300.

Лента

1. Арина Аверина (Россия) – 23,100.
2. Лала Крамаренко (Россия) – 20,550.
3. Татьяна Воложанина (Болгария) – 20,500.

«Художница» Арина Аверина первенствовала в многоборье на этапе Гран-при в Тарту
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