Непряева: Большунов — простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о лидере Кубка мира Александре Большунове, с которым тренируется в одной группе под руководством Юрия Бородавко.
«Саша просто нереально крут. Это, наверное, тот человек, на которого я хочу равняться в плане результатов. Я вижу, как он тренируется, как он отдаётся своему делу. Все мы фанатики здесь, но то, как он это делает, это что-то нереальное. Это очень круто, когда в команде есть такой пример. Это дополнительная мотивация.
Не буду вам рассказывать какой Александр, лучше у него спросить (смеётся). Но я хочу сказать, что в быту и в общении он достаточно простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове. Он абсолютно простой парень. Где-то он любит кого-то подколоть, подшутить.
Я тренируюсь в мужском коллективе и хочу сказать вам, что их очень тяжело подколоть. Сразу в ответ прилетит десять подколов, после чего думаешь: «Блин, зря я это начала». Они не дают над собой доминировать, сразу ставят меня на место (смеётся)», — приводит слова Непряевой РИА «Новости».
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