Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Непряева: Большунов — простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове

Непряева: Большунов — простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о лидере Кубка мира Александре Большунове, с которым тренируется в одной группе под руководством Юрия Бородавко.

«Саша просто нереально крут. Это, наверное, тот человек, на которого я хочу равняться в плане результатов. Я вижу, как он тренируется, как он отдаётся своему делу. Все мы фанатики здесь, но то, как он это делает, это что-то нереальное. Это очень круто, когда в команде есть такой пример. Это дополнительная мотивация.

Не буду вам рассказывать какой Александр, лучше у него спросить (смеётся). Но я хочу сказать, что в быту и в общении он достаточно простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове. Он абсолютно простой парень. Где-то он любит кого-то подколоть, подшутить.

Я тренируюсь в мужском коллективе и хочу сказать вам, что их очень тяжело подколоть. Сразу в ответ прилетит десять подколов, после чего думаешь: «Блин, зря я это начала». Они не дают над собой доминировать, сразу ставят меня на место (смеётся)», — приводит слова Непряевой РИА «Новости».

Большунов неожиданно проиграл. Но даже так умудрился завоевать очередной трофей!
Соперники из Норвегии – не помеха.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020