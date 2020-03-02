Климов: парное катание немного затормозилось

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи в парном катании Фёдор Климов рассказал о том, на что направлены происходящие изменения в правилах фигурного катания, с точки зрения члена технического комитета одиночного и парного катания Международного союза конькобежцев (ISU) в качестве представителя спортсменов.

«Нынешние правила поощряют качественное исполнение элементов. Проблема была в том, что элементы не делались чисто и всё равно фигуристы получали за них большие баллы, только за попытку сделать, а не за то, что они сделаны хорошо. Я считаю, это правильно. И я за то, хотя ранее, возможно, считал по-другому, чтобы фигурное катание развивалось. Сегодня мы видим прогресс в одиночном катании, когда появляется всё больше четверных прыжков. Они исполнены чисто, и спортсмены набирают много баллов. С другой стороны, за падения, недокруты, неверные рёбра снимается также много. Но в итоге принятые изменения приведут к тому, что мы увидим программы с качественными и чисто выполненными прыжками и элементами.

Было бы здорово, если и парное катание двигалось вперёд, потому что, на мой взгляд, оно немного затормозилось. Вроде бы то, что парники сейчас немного приостановили попытки четверных (подкрутов, выбросов), должно было привести к тому, что фигуристы будут работать над качеством элементов и улучшать катание. Но этого не происходит: над качеством работают все, а над катанием довольно мало», — приводит слова Климова пресс-служба ФФККР.