Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова заверши
Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова завершила карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» объявила о завершении карьеры.

«Официально хочу сказать одно, что с профессиональным спортом точно всё. Потому что всё-таки в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, весёлой. Это грустно и тяжело мне говорить. Я не говорю, что ухожу совсем навсегда. Я буду так же радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене.

История с фигурным катанием не закончена, но официально спорт закрыт. Спортивная карьера официально всё", — сказала Сотникова.

В середине февраля появилась информация, что Аделина была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова из-за проблем с шейным отделом позвоночника. Вскоре спортсменку прооперировали.

23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Сотникову выписали из больницы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020