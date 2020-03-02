Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» объявила о завершении карьеры.
«Официально хочу сказать одно, что с профессиональным спортом точно всё. Потому что всё-таки в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, весёлой. Это грустно и тяжело мне говорить. Я не говорю, что ухожу совсем навсегда. Я буду так же радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене.
История с фигурным катанием не закончена, но официально спорт закрыт. Спортивная карьера официально всё", — сказала Сотникова.
В середине февраля появилась информация, что Аделина была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова из-за проблем с шейным отделом позвоночника. Вскоре спортсменку прооперировали.
23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
- 2 марта 2020
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:15
-
08:48
-
01:01
-
00:29
- 1 марта 2020
-
23:50
-
23:32
-
22:50
-
22:34
-
21:31
-
20:39
-
19:46
-
19:27
-
18:59
-
18:48
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
15:28
-
15:19
-
14:44
-
13:38
-
13:31
-
13:05
-
12:02
-
11:41
-
08:30
- 29 февраля 2020
-
23:57
-
23:44
-
23:20
-
23:00