В Австралии тренера по скачкам дисквалифицировали за домогательства
Тим Хюрлей, тренер по скачкам из Квинсленда (Австралия), был дисквалифицирован на полгода за домогательства. Об этом сообщает Bloodstock.com.au. В январе 2020 года специалисту были предъявлены два обвинения.
Подробности о жертве домогательств не разглашаются. Заявлено, что в период между маем и июнем 2019 года австралийский специалист позволил себе «неприемлемое поведение и высказывания», а в период между июлем и августом отправлял «неприемлемые текстовые сообщения».
Дисквалификация австралийца продлится до 21 августа.
Читайте также
- 2 марта 2020
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:15
-
08:48
-
01:01
-
00:29
- 1 марта 2020
-
23:50
-
23:32
-
22:50
-
22:34
-
21:31
-
20:39
-
19:46
-
19:27
-
18:59
-
18:48
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
15:28
-
15:19
-
14:44
-
13:38
-
13:31
-
13:05
-
12:02
-
11:41
-
08:30
- 29 февраля 2020
-
23:57
-
23:44
-
23:20
-
23:00
Партнерский контент