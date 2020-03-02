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В Австралии тренера по скачкам дисквалифицировали за домогательства

В Австралии тренера по скачкам дисквалифицировали за домогательства
Другие / Прочие виды спорта 0

Тим Хюрлей, тренер по скачкам из Квинсленда (Австралия), был дисквалифицирован на полгода за домогательства. Об этом сообщает Bloodstock.com.au. В январе 2020 года специалисту были предъявлены два обвинения.

Подробности о жертве домогательств не разглашаются. Заявлено, что в период между маем и июнем 2019 года австралийский специалист позволил себе «неприемлемое поведение и высказывания», а в период между июлем и августом отправлял «неприемлемые текстовые сообщения».

Дисквалификация австралийца продлится до 21 августа.

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