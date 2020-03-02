Тренер сборной Норвегии отреагировал на проблему Клебо с ботинком

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал проблему, которая возникла у Йоханнеса Хёсфлота Клебо в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. После победного финиша норвежский лыжник сказал, что «крепёжный винт на одном из его ботинок был ослаблен».
«Что-то произошло перед стартом. Я ничего об этом не знал. Видел лишь, что одно из креплений ослаблено. Соперникам стоило уходить в отрыв. Когда Йоханнес чувствует запах стадиона, его уже не победить», — приводит слова Носсума NRK.
В составе сборной Норвегии победу одержали Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторыми финишировали швейцарцы. Российская команда в составе Ильи Семикова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко стала третьей.
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