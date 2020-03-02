Фигуристка Сотникова: была тяжёлая операция. Не могла сидеть, спать, рука не слушалась

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о тяжёлой травме, которую она перенесла в прошлом году. Сегодня, 2 марта, стало известно, что Сотникова решила завершить карьеру.
«Была тяжёлая операция, я боялась операций, так как моя сестра прошла три. На самом деле всё началось летом, я поехала на гастроли, и мне пришлось встать в пару, учиться парным элементам, а это новая нагрузка. С того момента я чувствовала, что болит спина, и в ноябре, это был этап Гран-при в Москве, разминалась просто, шею, спину, я начинаю хрустеть, и у меня что-то как будто вылетело, значит, надо вправить. Но в декабре я поняла, что не могу сидеть, спать, нужно находить положение, потому что от плеча грудной отдел и рука как будто бы немели. Я не понимала, что происходит, пила таблетки — ничего не помогает. Думала, надо пойти и сделать МРТ позвоночника, понять, что происходит, врач мне сначала говорил загадками, шутками, я даже смеялась, а потом он сказал: если серьёзно, отказывайся от шоу, будем тебя госпитализировать, ложишься сейчас, тебя может просто заклинить.
Понимала, что людей подводить не могу, и пришлось договариваться с врачами, чтобы они мне помогали. Рука не слушалась, брала и опускалась, я снизила нагрузку по прыжкам, не делала тройные. Выступала до февраля, причём там были каждодневные выступления, приходилось делать капельницы, которые в принципе не помогали, выступать через боль, врачи действительно боялись, а потом спустя две недели позвонила и сказала: «Доктор, я вся ваша». Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьёзнее, чем у Евгения Плющенко. У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее", — сказала Сотникова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
«У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина, и эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла ещё раз вернуться на лёд и порадовать зрителей», — добавила агент спортсменки Мария Шашина.
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