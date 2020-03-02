Холунд: Клебо выиграл бы и без палок

Бронзовый призёр Олимпийских игр норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал выступление соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Клебо пробежал заключительный этап в сломанном ботинке, но всё равно сумел принести команде победу.

«Поначалу мы не были уверены в том, как всё завершится. Но всё прошло гладко. Думаю, Йоханнес выиграл бы и без палок и классическим ходом», — приводит слова Холунда NRK.

В составе сборной Норвегии победу одержали Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторыми финишировали швейцарцы. Российская команда в составе Ильи Семикова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко стала третьей.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам 2019-2020.